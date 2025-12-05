Обладатель "Золотого мяча" установил абсолютный рекорд на ЧМ-2026

Полузащитник английского "Манчестер Сити" и капитан сборной Испании Родри вписал свое имя в историю чемпионатов мира, установив уникальное достижение по количеству точных передач за один розыгрыш мундиаля, передают Vesti.kz.

Родри превзошел всех в истории чемпионатов мира

Как сообщает статистический портал Squawka, 30-летний хавбек стал первым футболистом, которому удалось выполнить 655 точных передач за один чемпионат мира.

Всего испанец сделал 705 передач, продемонстрировав впечатляющую точность — 92,91 процента.

Кроме того, Родри стал лучшим игроком турнира по числу передач в финальной трети поля. На его счёту 173 точные передачи из 187 попыток, что соответствует точности 92,51 процента.

Позади остались Кроос и Бускетс

Благодаря этому результату обладатель "Золотого мяча"-2024 превзошёл прежние рекорды, принадлежавшие легендарным полузащитникам.

Второе место в историческом рейтинге занимает немец Тони Кроос, выполнивший 643 точные передачи на чемпионате мира 2014 года.

Замыкает тройку бывший капитан сборной Испании Серхио Бускетс, который на победном для своей команды мундиале 2010 года записал на свой счёт 632 точные передачи.

Испания продолжает борьбу за титул

Сборная Испании остается одним из главных претендентов на победу на чемпионате мира-2026.

Накануне "красная фурия" на стадии 1/2-й обыграла Францию (2:0) и первой вышла в финал текущего турнира. Её соперником станет сильнейший в паре Англия - Аргентина.

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