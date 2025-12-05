Предлагаем вашему вниманию видео победы сборной Нидерландов над Швецией в матче чемпионата мира-2026 по футболу.

Как сообщают Vesti.kz, встреча второго тура группы F прошла на стадионе "НРГ" в Хьюстоне (штат Техас, США) и завершилась со счетом 5:1. Подробнее можно прочитать тут.

После двух туров Нидерланды набрали четыре очка, а Швеция - три. Тунис и Япония матч второго тура проведут утром 21 июня в 09:00 по казахстанскому времени.

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