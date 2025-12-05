Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 01:17
 

Нидерланды - Швеция 5:1 (видео)

  Комментарии

Поделиться
Нидерланды - Швеция 5:1 (видео) Вирджил Ван Дейк в состве сборной Нидерландов. ©Depositphotos/katatonia82

Предлагаем вашему вниманию видео победы сборной Нидерландов над Швецией в матче чемпионата мира-2026 по футболу.

Поделиться

Предлагаем вашему вниманию видео победы сборной Нидерландов над Швецией в матче чемпионата мира-2026 по футболу.

Как сообщают Vesti.kz, встреча второго тура группы F прошла на стадионе "НРГ" в Хьюстоне (штат Техас, США) и завершилась со счетом 5:1. Подробнее можно прочитать тут.

После двух туров Нидерланды набрали четыре очка, а Швеция - три. Тунис и Япония матч второго тура проведут утром 21 июня в 09:00 по казахстанскому времени.

 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!