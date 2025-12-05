Сборная Нидерландов одержала победу над Швецией в матче чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча второго тура группы F прошла на стадионе "НРГ" в Хьюстоне (штат Техас, США) и завершилась со счетом 5:1.

Оранжевые вышли вперед уже на пятой минуте. Коди Гакпо отдал передачу на Брайана Бробби, и тот быстро среагировал и забил.

На 17-й минуте Бробби оформил дубль, вогнав мяч в нижний угол ворот. На этот раз голевой ассист на счету Дензела Дамфриса.

В самой концовке первого тайма шведы едва не размочили счет, но VAR показал, что гол Густава Лагербильке был забит из офсайда.

Во втором тайме сборная Нидерландов продолжила громить соперника. Едва команды вышли на поле после перерыва, Дамфрис снова отдал голевой пас, на этот раз уже отличился сам Гакпо, пробивший с близкой дистанции.

На 54-й минуте Гакпо тоже оформил дубль - его удар в левый нижний угол не оставил вратарю шансов.

Уступая 0:4, Швеция не сдавалась и смогла всё-таки размочить счет. На 59-й минуте Энтони Эланга красиво забил с линии штрафной.

Но Нидерланды не остановились и атаковали до самого конца матча. Это вылилось в еще один гол на 89-й минуте, когда Крисенсио Саммервилл забил ударом с угла штрафной площади.

Напомним, что в первом туре группы F сборная Нидерландов сыграла вничью с Японией (2:2), а Швеция разгромила Тунис (5:1). Таким образом, после двух туров Нидерланды набрали четыре очка, а Швеция - три. Тунис и Япония матч второго тура проведут утром 21 июня в 09:00 по казахстанскому времени.

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