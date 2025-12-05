Неймар принял неожиданное решение по сборной Бразилии перед ЧМ-2026

Бразильский нападающий "Сантоса" Неймар Жуниор готов пойти на смену статуса в сборной Бразилии ради участия в чемпионате мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Готов быть запасным ради мундиаля

По информации UOL Esporte, 33-летний Неймар намерен закрепиться в сборной Бразилии при итальянском тренере Карло Анчелотти даже ценой отказа от привычной роли лидера стартового состава. Сообщается, что звёздный нападающий впервые в карьере готов стать игроком запаса, сосредоточившись на роли опытного лидера и важного элемента ротации.

Форма — главный критерий Анчелотти

Неймар пережил сложный 2025 год, сопровождавшийся проблемами с физическим состоянием и операцией на мениске. Именно готовность к высоким нагрузкам остаётся ключевым требованием Анчелотти, который пока ни разу не вызывал форварда в национальную команду, но не закрывал перед ним двери.

Конкуренция и ограниченное время

Как сообщает WorldSoccerTalk, бразилец не рассматривает себя прямым конкурентом звёздным вингерам Рафинье Диасу ("Барселона") или Родриго Гоэсу ("Реал" Мадрид) и нацелен доказать свою состоятельность в борьбе за место в ротации. Возвращение Неймара к тренировкам на поле ожидается в начале февраля 2026 года, после чего у него будет всего несколько недель, чтобы убедить тренерский штаб перед мартовскими товарищескими матчами.

Статус легенды сборной

Неймар не выступает за сборную Бразилии с октября 2023 года, когда получил разрыв крестообразной связки. Тем не менее он остаётся лучшим бомбардиром в истории национальной команды (79 голов), а по количеству матчей (128) занимает второе место.

