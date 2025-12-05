Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 13:25
 

На ЧМ-2026 повторили уникальный рекорд Салаха

  Комментарии

Поделиться
На ЧМ-2026 повторили уникальный рекорд Салаха ©depositphotos.com

Полузащитник сборной Марокко по футболу Исмаэль Сайбари стал автором единственного гола в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Шотландии, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Полузащитник сборной Марокко по футболу Исмаэль Сайбари стал автором единственного гола в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Шотландии, сообщают Vesti.kz.

25-летний футболист ПСВ поразил ворота шотландцев уже на 2-й минуте встречи. На тот момент это был самый быстрый гол ЧМ-2026, однако в следующей игре Турция - Парагвай этот рекорд побили.

Ранее Сайбари забил в ворота Бразилии в первом туре (1:1).

По сведениям Opta, марокканец стал лишь вторым игроком из Африки, которому удалось забить в каждом из двух своих первых матчей на чемпионате мира.

Ранее подобное достижение из африканцев покорялось только Мохамеду Салаху, который забил два гола в матчах ЧМ-2018 — в ворота сборных России (1:3) и Саудовской Аравии (1:2).

В третьем туре группового этапа марокканцы встретятся со сборной Гаити, которая уже лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2026. Эта игра пройдёт 25 июня.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Хьюстон   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 22:00   •   не начат
Нидерланды
Нидерланды
- : -
Швеция
Швеция
Кто победит в основное время?
Нидерланды
Ничья
Швеция
Проголосовало 68 человек

Реклама

Живи спортом!