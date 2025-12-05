Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился эмоциями после победы над Англией в полуфинале чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

Наставник действующих чемпионов мира признался, что испытывает огромную гордость за свою команду. Он также отметил самоотдачу футболистов, благодаря которой они вновь вышли в финал.

"Нет слов, нет слов. Радость для нашей страны, для нашего народа. На днях я сказал, что эта команда никогда не перестает меня удивлять. И скажу вам правду: мы будем стараться победить, мы выложимся на полную, но после этого очень сложно заставить людей понять, что показывают эти игроки. Это невероятно. Мы уникальны, по-настоящему, и это не высокомерие, это от всего сердца. Мы уникальны. Эти люди сегодня вытащили нас на победу, поэтому я им благодарен", - цитирует Скалони сайт ФИФА.

Напомним, в полуфинале Аргентина уступала Англии 0:1, но в концовке матча сделала камбэк и вырвала победу со счетом 2:1. В финале команда Скалони сыграет против Испании.

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