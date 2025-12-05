Месси, Возинья и другие: названы лучшие игроки группового этапа ЧМ-2026

Аналитический портал Opta представил символическую сборную по итогам группового этапа чемпионата мира-2026, включив в нее лучших футболистов стартовой стадии турнира, передают Vesti.kz.

Место в воротах занял голкипер сборной Кабо-Верде Возинья. Линию защиты составили Марвен Сеная (Гана), Пау Кубарси (Испания), Диней Боржеш (Кабо-Верде) и Кэито Накамура (Япония).

В центре поля эксперты выделили американца Уэстона Маккенни и эквадорца Педро Вите.

В атакующую линию символической команды вошли сразу четыре звездных футболиста: лидер сборной Аргентины Лионель Месси, бразилец Винисиус Жуниор, капитан сборной Франции Килиан Мбаппе и норвежский бомбардир Эрлинг Холанд.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира остается сборная Аргентины.

Плей-офф мирового первенства стартует в ночь с 28 на 29 июня. Первый матч на выбывание проведут сборные ЮАР и Канады - прямая трансляция встречи будет доступна по этой ссылке.

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