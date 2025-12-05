Месси повторил достижение Пеле, которое держалось 56 лет

Лионель Месси продолжает переписывать историю мирового футбола, передают Vesti.kz.

В полуфинале чемпионата мира-2026 против Англии капитан сборной Аргентины не только помог своей команде выйти в финал, но и повторил уникальное достижение Пеле, которое держалась чуть больше полувека.

В матче с англичанами 39-летний аргентинец отметился двумя голевыми передачами и довел общее число ассистов в плей-офф нынешнего чемпионата мира до четырех.

Таким образом, Месси стал первым футболистом с 1970 года, которому удалось отдать четыре результативные передачи в матчах на вылет чемпионата мира. Последним, кому покорялось подобное достижение, был легендарный Пеле, сделавший четыре ассиста на победном для Бразилии мундиале 1970 года.

Всего на чемпионате мира-2026 Месси провел семь матчей, в которых записал на свой счет восемь голов и четыре голевые передачи. Помимо двух ассистов в полуфинале с Англией, он также дважды помог отличиться партнерам в матчах против Египта и Швейцарии.

Напомним, что совсем скоро в решающем матче ЧМ-2026 сборная Аргентины встретится с Испанией. Финал пройдёт в ночь на 20 июля и начнётся в 00:00 по времени Астаны. А 19 июля Франция и Англия разыграют бронзовые медали турнира. Стартовый свисток прозвучит в 02:00.

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4 - 🇦🇷 Lionel Messi in 2026 is the first player to assist four goals in the knockout stages of the FIFA World Cup since 🇧🇷 Pelé in 1970 (also four).



Legends. pic.twitter.com/ZisxUMxsCU — OptaJoe (@OptaJoe) July 16, 2026

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