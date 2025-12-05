Месси повторил достижение Марадоны и вошёл в историю футбола

Лионель Месси продолжает переписывать историю чемпионатов мира и уже вплотную приблизился к еще одному легендарному достижению Диего Марадоны, передают Vesti.kz.

По данным статистического портала Opta, в матчах плей-офф чемпионата мира-2026 капитан сборной Аргентины нанес 18 ударов по воротам соперников и создал 15 голевых моментов.

С момента начала ведения подобной статистики в 1966 году лишь три футболиста в истории сумели за один розыгрыш плей-офф чемпионата мира одновременно преодолеть отметку в 15 ударов по воротам и 15 созданных голевых моментов.

Помимо Месси, это удалось только Диего Марадоне на чемпионате мира 1986 года и Андреасу Бреме на турнире 1990 года.

При этом именно рекорд Марадоны теперь находится под угрозой: на чемпионате мира 1986 года легендарный аргентинец завершил плей-офф с 22 ударами по воротам и 16 созданными голевыми моментами.

У Месси сейчас 18 ударов и 15 созданных моментов, поэтому для того, чтобы превзойти достижение своего знаменитого соотечественника, ему необходимо нанести еще пять ударов по воротам и создать еще два голевых момента.

На данный момент список лучших выглядит так:

Диего Марадона (Аргентина, ЧМ-1986) – 22 удара и 16 созданных голевых моментов;

Лионель Месси (Аргентина, ЧМ-2026) – 18 ударов и 15 созданных голевых моментов;

Андреас Бреме (ФРГ, ЧМ-1990) – 17 ударов и 15 созданных голевых моментов.

Напомним, что сборная Аргентины продолжает защиту чемпионского титула на ЧМ-2026. И уже 16 июля команда Лионеля Месси встретится с Англией в полуфинале мундиаля.

Первую путевку в финал 15 июля разыграют сборные Испании и Франции.

Напомним, чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня, а финал турнира состоится 19 июля.

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15 - Players to create 15+ chances and have 15+ shots in the knockout stages of a World Cup since 1966:



1986 🇦🇷 Diego Maradona (22 shots, 16 chances created)

1990 🇩🇪 Andreas Brehme (17 shots, 15 chances created)

2026 🇦🇷 Lionel Messi (18 shots, 15 chances created)



Production. pic.twitter.com/t2J9kZK85c — OptaJoe (@OptaJoe) July 13, 2026

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