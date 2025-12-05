Мбаппе и Ямаль играли друг с другом 10 раз: какая у них статистика и кто победит сегодня?

Матч между Францией и Испанией в полуфинале ЧМ-2026 - это не просто столкновение двух сильных команд, но и много индивидуальных противостояний внутри одной битвы. Одним из таких является встреча 27-летнего Килиана Мбаппе и 19-летнего Ламина Ямаля. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об их статистике друг против друга.

Мбаппе и Ямаль - одни из главных звёзд современного футбола, те, ради которых миллионы зрителей не спят ночами и смотрят матчи. И их противостояние уже становится культовым, тем более что на клубном уровне они представляют "Реал Мадрид" и "Барселону".

Они встречались 10 раз: статистика противоречивая

Их противостояние началось в апреле 2024 года, ещё до того, как Мбаппе перебрался в "Реал". Тогда в четвертьфинале Лиги чемпионов "Барселона" с 16-летним Ямалем, для которого это был дебютный сезон на взрослом уровне, играла с ПСЖ 25-летнего Мбаппе, для которого это был последний сезон в Париже.

Несмотря на выездную победу каталонцев в первой игре (3:2), в ответной французы вернули должок (4:1). Причём оба сыграли свою роль в этой игре. Ямаль отметился ассистом, но был рано заменён из-за удаления в составе "Барселоны". А Мбаппе оформил дубль и перевернул ход противостояния во втором тайме.

Они играли в рамках противостояний ПСЖ и "Барселоны", Франции и Испании, а также "Реала" и "Барселоны". И удивительно, что в десяти матчах между ними восемь раз побеждали команды Ямаля, и всего два раза успеха добивались команды, за которые играл Мбаппе. Разница голов - 31:22 в пользу команд Ламина.

А если брать индивидуальную статистику, то она говорит уже за Мбаппе. Несмотря на восемь поражений в десяти матчах, он забил девять голов и сделал два ассиста, а у Ямаля в этих встречах только шесть мячей и три результативных паса.

Но статистика всё равно феноменальна у обоих, учитывая то, против каких сильных соперников они играли.

Разгром в матчах на вылет - кто в них был сильнее?

Самый положительный факт для Ямаля и самый отрицательный для Мбаппе - статистика в одноматчевых играх на вылет. Таких встреч было пять, и в каждой из них выигрывала команда испанца. Полуфинал Евро-2024 - 2:1, финал Суперкубка Испании-2025 - 5:2, финал Кубка Испании-2025 - 3:2, полуфинал Лиги наций-2025 - 5:4, финал Суперкубка Испании-2026 - 3:2.

В этих пяти играх у Ямаля статистика 4+2, у Мбаппе - 3+2. Это ещё раз подчёркивает, насколько они хороши. И не исключено, что и сегодня они оба станут главными действующими лицами на поле.

Отметим, что на этом чемпионате мира в активе Ямаля один гол в шести матчах, а у Мбаппе невероятные цифры - 8+3 в шести играх.

Напомним, что матч Франция - Испания в полуфинале ЧМ-2026 пройдёт ближайшей ночью, в 00:00 по казахстанскому времени. Ранее мы подготовили материал с превью и прогнозом на эту встречу:

Франция - Испания в полуфинале ЧМ-2026: превью, интересные факты и прогноз на матч

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!