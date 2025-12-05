Матч сборной Узбекистана на ЧМ-2026 побил рекорд по просмотрам в Казахстане

Матч группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Португалии и Узбекистана стал самым популярным футбольным эфиром турнира в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба телеканала Qazsport, передают Vesti.kz.

Почти два миллиона зрителей

По данным K Research Central Asia, трансляция встречи на телеканале и официальном сайте Qazsport собрала около двух миллионов зрителей и пользователей.

Игра показала лучший телевизионный рейтинг среди всех матчей чемпионата мира, продемонстрировав:

рейтинг (Rtg) — 4,76 процента;

долю аудитории (Shr) — 45,1 процента.

Какие матчи вошли в топ-5

В пресс-службе телеканала также опубликовали пятерку самых популярных матчей группового этапа мундиаля:

Португалия — Узбекистан — рейтинг 4,76 процента, доля аудитории 45,1 процента (около 2 млн зрителей);

Португалия — ДР Конго — 1 680 161 зритель (Rtg — 3,61 процента, Shr — 37,8 процента);

Аргентина — Австрия — 1 300 582 зрителя (Rtg — 3,42 процента, Shr — 33,5 процента);

Испания — Кабо-Верде — 1 200 275 зрителей (Rtg — 2,88 процента, Shr — 24,1 процента);

Германия — Кюрасао — 1 100 042 зрителя (Rtg — 2,86 процента, Shr — 32,5 процента).

В настоящее время на чемпионате мира-2026 проходят матчи стадии 1/16 финала.

Мундиаль проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля, а действующим чемпионом мира остается сборная Аргентины.

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