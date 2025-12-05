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ЧМ-2026
Вчера 05:23
 

Лучшие видеомоменты ЧМ-2026: невероятная победа Бельгии над Сенегалом

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Лучшие видеомоменты ЧМ-2026: невероятная победа Бельгии над Сенегалом Фото: instagram.com/belgianreddevils©

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная Бельгии обыграла команду Сенегала.

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Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная Бельгии обыграла команду Сенегала.

Как сообщают Vesti.kz, встреча прошла с Сиэтле (США) и завершилась со счетом 3:2.

Сенегал едва не сотворил на турнире мини-сенсацию - вел 2:0. Но Бельгия сумера перестроиться и за три минуты сравнять, сделав камбэк. А во втором дополнительном тайме европейская команда забила победный пенальти.

 В 1/8 финала Бельгия сыграет с победителем противостояния между сборными США и Боснии и Герцеговины.

 

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