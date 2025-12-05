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ЧМ-2026
Сегодня 15:32
 

Лидер сборной Франции удостоился награды лучшему игроку сезона

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Лидер сборной Франции удостоился награды лучшему игроку сезона Состав сборной Франции. Фото: Depositphotos/Dziurek©

Полузащитник сборной Франции Майкл Олисе признан лучшим игроком сезона в "Баварии". Об этом сообщает пресс-служба клуба, передают Vesti.kz.

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Полузащитник сборной Франции Майкл Олисе признан лучшим игроком сезона в "Баварии". Об этом сообщает пресс-служба клуба, передают Vesti.kz.

24-летний Олисе провёл второй сезон в составе немецкого клуба, забив 22 гола и сделав 31 ассист в 52 встречах.


В настоящее время Олисе играет за сборную Франции на ЧМ-2026, где оформил три ассиста в трёх турах.

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