Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 13:31
 

ДР Конго - Узбекистан: прямая трансляция матча ЧМ-2026 и расклады для плей-офф

  Комментарии

Поделиться
ДР Конго - Узбекистан: прямая трансляция матча ЧМ-2026 и расклады для плей-офф Фанаты сборной Узбекистана. Фото: FB/Uzbekistan Football Association﻿©

В воскресенье, 28 июня, пройдут последние матчи группы К ЧМ-2026. В Атланте (США) сыграют команды ДР Конго и Узбекистана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

В воскресенье, 28 июня, пройдут последние матчи группы К ЧМ-2026. В Атланте (США) сыграют команды ДР Конго и Узбекистана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Стартовый свисток прозвучит в 04:30 по казахстанскому времени. В прямом эфире игру покажут на телеканале Qazsport и "Кинопоиске".


Конго и Узбекистан бьются за выход в плей-офф

После двух туров в активе конголезцев один набранный балл, а у Узбекистана их нет. ДР Конго устроит только победа, чтобы пробиться в плей-офф с третьего места.

Что касается Узбекистана, то у них есть мизерные математические шансы на плей-офф. Для этого надо в первую очередь добыть победу над ДР Конго с разницей в шесть голов и более. После этого нужно смотреть и на матчи в других группах. Если смотреть объективно, то шансов на 1/16 финала практически не остаётся.


Отметим, что в стартовых турах узбекистанцы проиграли Колумбии (1:3) и Португалии (0:5).

Определились девять пар 1/16 финала ЧМ-2026: кто с кем?

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Атланта   •   Групповой этап, мужчины
28 июня 04:30   •   не начат
ДР Конго
ДР Конго
(ДР Конго)
- : -
Узбекистан
Узбекистан
Кто победит в основное время?
ДР Конго
Ничья
Узбекистан
Проголосовало 125 человек

Реклама

Живи спортом!