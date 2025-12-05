ДР Конго - Узбекистан: прямая трансляция матча ЧМ-2026 и расклады для плей-офф

В воскресенье, 28 июня, пройдут последние матчи группы К ЧМ-2026. В Атланте (США) сыграют команды ДР Конго и Узбекистана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Стартовый свисток прозвучит в 04:30 по казахстанскому времени. В прямом эфире игру покажут на телеканале Qazsport и "Кинопоиске".

Конго и Узбекистан бьются за выход в плей-офф

После двух туров в активе конголезцев один набранный балл, а у Узбекистана их нет. ДР Конго устроит только победа, чтобы пробиться в плей-офф с третьего места.

Что касается Узбекистана, то у них есть мизерные математические шансы на плей-офф. Для этого надо в первую очередь добыть победу над ДР Конго с разницей в шесть голов и более. После этого нужно смотреть и на матчи в других группах. Если смотреть объективно, то шансов на 1/16 финала практически не остаётся.

Отметим, что в стартовых турах узбекистанцы проиграли Колумбии (1:3) и Португалии (0:5).

Определились девять пар 1/16 финала ЧМ-2026: кто с кем?

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!