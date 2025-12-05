Лидер "Реала" сделал заявление о завершении карьеры после ЧМ-2026

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал возможное завершение международной карьеры после чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Куртуа объяснил свои слова

Ранее бельгийский вратарь намекнул, что нынешний мундиаль может стать для него последним в составе национальной команды. Теперь он уточнил, что окончательное решение пока не принято, хотя вероятность ухода остаётся высокой.

"Я просто сказал, что, скорее всего, закончу, а не продолжу играть. Исключительно по физическим причинам. Должен сказать, что в команде отличная атмосфера. Я получаю удовольствие от процесса. Моменты, которые мы пережили на этом турнире, уникальны. Но не думаю, что смогу продолжать в таком темпе ещё четыре года", - сказал Куртуа L’Equipe.

Бельгия продолжает борьбу за титул

Несмотря на разговоры о будущем, 34-летний вратарь полностью сосредоточен на выступлении сборной Бельгии на чемпионате мира-2026.

"Красные дьяволы" продолжают борьбу за трофей и уже вышли в четвертьфинал мирового первенства.

Впереди матч с Испанией

Следующим соперником бельгийцев станет сборная Испании. Встреча состоится в ночь с 10 на 11 июля, а победитель получит путёвку в полуфинал чемпионата мира.

Турнир проходит в США, Канаде и Мексике, стартовав 11 июня. Финальный матч мирового первенства запланирован на 19 июля.

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