Нападающий сборной Чехии по футболу Патрик Шик объявил о завершении карьеры в национальной команде после ее вылета с чемпионата мира, сообщают Vesti.kz.

30-летний форвард "Байера" отметил, что это решение не было импульсивным, и раскритиковал чешский футбол.

В последнем матче Чехия уступила Мексике и заняла последнее место в группе А, хотя после двух туров шла на втором месте. В трех матчах команда Шика набрала одно очко.

"Сегодня подходит к концу моя глава в национальной сборной. Это решение не было импульсивным и не пришло ко мне внезапно. Это идея, которую я долго вынашивал и обдумывал.

Это был путь, полный эмоций, радости, разочарований, побед и трудных моментов. Я всегда старался отдавать все силы национальной сборной и представлять нашу страну как можно лучше.

Я ухожу с гордостью за то, чего добился в футболке национальной сборной. Но в то же время с чувством, что чешский футбол может предложить гораздо больше, чем показал в последние годы. Нам нужно посмотреть правде в глаза и изменить ряд вещей, которые не сработали в долгосрочной перспективе.

Я говорю это не из-за гнева или разочарования. Я говорю это, потому что мне небезразличен чешский футбол.

Спасибо всем болельщикам, товарищам по команде и людям, которые поддерживали меня все это время. Для меня было честью носить чешскую футболку", - написал Шик в Instagram.

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