Легенда "Реала" назвал неожиданных фаворитов ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной Германии и мадридского "Реала" Тони Кроос высказался о раскладе сил перед чемпионатом мира 2026 года, назвав команды, которые, по его мнению, имеют наибольшие шансы на итоговый успех, а также оценил перспективы бундестим, передают Vesti.kz.

"Испания, Португалия, Франция и Марокко — главные фавориты. Я не говорю о Бразилии, но она тоже может быть фаворитом. Сборная Германии? Думаю, что Германия всегда рядом, но я не вижу их в числе главных претендентов. Уверен, что они дойдут до четвертьфинала или полуфинала, но, на мой взгляд, команда находится на более низком уровне. Однако по ходу матча может случиться всё что угодно», — сказал Кроос на YouTube-канале Romario TV.

Отдельное внимание привлекло включение Марокко в число фаворитов. При этом сам Кроос, являющийся чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии, не относит национальную команду своей страны к главным претендентам на титул, несмотря на её богатую историю и статус.

Напомним, чемпионат мира 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля на территории сразу трёх стран — США, Канады и Мексики. Турнир станет самым масштабным в истории мундиалей и соберёт 48 национальных сборных.

"Мы играем лучше без Роналду". Лидер сборной Португалии сделал заявление перед ЧМ-2026





Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!