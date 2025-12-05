Легенда "Реала" нашёл на ЧМ-2026 фаворита на "Золотой мяч": это не Месси

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Клод Макелеле считает, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заслуживает стать обладателем "Золотого мяча" благодаря своей игре на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.
"Искренне надеюсь, что Мбаппе выиграет "Золотой мяч". Да, в этом сезоне он не завоевал трофеев с "Реалом", но на чемпионате мира показывает футбол высочайшего уровня.
Его стабильность на протяжении нескольких лет всё больше напоминает мне Роналдо. Не случайно бразильца называли "Феноменом", и, на мой взгляд, Мбаппе — феномен своего поколения.
Уверен, Килиан ещё не раз удивит футбольный мир. Сейчас именно он ближе всех к тому наследию, которое оставил Роналдо", — приводит слова Макелеле Marca.
На текущем ЧМ-2026 в составе сборной Франции Мбаппе провёл шесть матчей, в которых забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.
Столько же голов на этом мундиале забил аргентинец Лионель Месси, являющийся восьмикратным обладателем "Золотого мяча".
Месси "вручили" девятый "Золотой мяч"
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