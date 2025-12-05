Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 21:25
 

Легенда "Реала" нашёл на ЧМ-2026 фаворита на "Золотой мяч": это не Месси

  Комментарии

Поделиться
Легенда "Реала" нашёл на ЧМ-2026 фаворита на "Золотой мяч": это не Месси ©x.com/ballondor

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Клод Макелеле считает, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заслуживает стать обладателем "Золотого мяча" благодаря своей игре на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

Поделиться

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Клод Макелеле считает, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заслуживает стать обладателем "Золотого мяча" благодаря своей игре на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

"Искренне надеюсь, что Мбаппе выиграет "Золотой мяч". Да, в этом сезоне он не завоевал трофеев с "Реалом", но на чемпионате мира показывает футбол высочайшего уровня.

Его стабильность на протяжении нескольких лет всё больше напоминает мне Роналдо. Не случайно бразильца называли "Феноменом", и, на мой взгляд, Мбаппе — феномен своего поколения.

Уверен, Килиан ещё не раз удивит футбольный мир. Сейчас именно он ближе всех к тому наследию, которое оставил Роналдо", — приводит слова Макелеле Marca.

На текущем ЧМ-2026 в составе сборной Франции Мбаппе провёл шесть матчей, в которых забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.

Столько же голов на этом мундиале забил аргентинец Лионель Месси, являющийся восьмикратным обладателем "Золотого мяча".

Месси "вручили" девятый "Золотой мяч"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Атланта   •   1/2 финала, мужчины
16 июля 00:00   •   не начат
Англия
Англия
- : -
Аргентина
Аргентина
Кто победит в основное время?
Англия
Ничья
Аргентина
Проголосовало 741 человек

Реклама

Живи спортом!