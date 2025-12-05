Криштиану Роналду установил рекорд всех времен после вылета Португалии с ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду установил антирекорд в истории чемпионатов мира, передают Vesti.kz.

По информации OptaJoe, 41-летний Роналду стал нападающим, проведшим наибольшее количество матчей в плей-офф ЧМ без голов с игры – 10.

Роналду забил лишь один гол на стадии плей-офф за всю историю своего участия в ЧМ – Хорватии с пенальти в 1/16 текущего ЧМ (2:1). В остальных встречах плей-офф португалец не отличался.

Напомним, сборная Португалии завершила выступление на ЧМ-2026 на стадии 1/8 финала, уступив Испании со счетом 0:1.

Новый тренер Португалии объявил решение по Роналду и составу сборной

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!