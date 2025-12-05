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ЧМ-2026
Вчера 17:44
 

Криштиану Роналду одним жестом свел с ума толпу фанатов на ЧМ-2026

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Криштиану Роналду одним жестом свел с ума толпу фанатов на ЧМ-2026 Криштиану Роналду. Фото: ©x.com/selecaoportugal

Накануне матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу между Португалией и Хорватией в Торонто царит настоящий ажиотаж, передают Vesti.kz

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Накануне матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу между Португалией и Хорватией в Торонто царит настоящий ажиотаж, передают Vesti.kz

Тысячи болельщиков собрались у отеля, где остановилась сборная Португалии. Главной целью фанатов было хотя бы на несколько секунд увидеть капитана команды Криштиану Роналду.

Поклонники скандировали имя легендарного форварда, надеясь, что он выйдет к ним, и ожидание оказалось не напрасным. Роналду появился на балконе отеля и помахал толпе, стоявшей внизу. Однако, этот жест вызвал бурю эмоций среди фанатов.

Напомним, что сборные Португалии и Хорватии встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 в ночь со 2 на 3 июля. Игра пройдет на стадионе "Бимо Филд" в Торонто, а стартовый свисток прозвучит в 04:00 по времени Казахстана.

На групповом этапе португальцы набрали пять очков и финишировали вторыми в квартете K. Команда сыграла вничью с ДР Конго (1:1) и Колумбией (0:0), а также разгромила сборную Узбекистана со счётом 5:0.

Футболист отказался играть за сборную после провала на ЧМ-2026

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Чемпионат мира 2026   •   Канада, Торонто   •   1/16 финала, мужчины
Сегодня 04:00   •   закончен
Португалия
Португалия
2:1
Хорватия
Хорватия
Кто победит в основное время?
Португалия

57%

Ничья

15%

Хорватия

27%

Проголосовало 448 человек

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