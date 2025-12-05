Криштиану Роналду одним жестом свел с ума толпу фанатов на ЧМ-2026

Накануне матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу между Португалией и Хорватией в Торонто царит настоящий ажиотаж, передают Vesti.kz.

Тысячи болельщиков собрались у отеля, где остановилась сборная Португалии. Главной целью фанатов было хотя бы на несколько секунд увидеть капитана команды Криштиану Роналду.

Поклонники скандировали имя легендарного форварда, надеясь, что он выйдет к ним, и ожидание оказалось не напрасным. Роналду появился на балконе отеля и помахал толпе, стоявшей внизу. Однако, этот жест вызвал бурю эмоций среди фанатов.

Ronaldo's touchdown in Canada has got the streets on strings 🤩🔥 pic.twitter.com/nb8ZB8aHDR — playboy 🇵🇹 (@exoticreds) July 2, 2026

Напомним, что сборные Португалии и Хорватии встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 в ночь со 2 на 3 июля. Игра пройдет на стадионе "Бимо Филд" в Торонто, а стартовый свисток прозвучит в 04:00 по времени Казахстана.

На групповом этапе португальцы набрали пять очков и финишировали вторыми в квартете K. Команда сыграла вничью с ДР Конго (1:1) и Колумбией (0:0), а также разгромила сборную Узбекистана со счётом 5:0.

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