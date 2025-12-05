В КПЛ назвали ключ к успеху Португалии с Роналду на ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной Португалии, выступающий ныне за "Актобе" Луиш Нани оценил выступление капитана национальной команды Криштиану Роналду на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

На текущем мундиале 41-летний форвард провел три матча и отметился двумя забитыми мячами. Оба гола Роналду оформил во встрече группового этапа против сборной Узбекистана, которая завершилась разгромной победой португальцев со счетом 5:0.

"Всем следует максимально постараться наладить контакт с Криштиану. Он будет забивать голы до конца турнира. Поверьте мне.

Большинство хотят, чтобы он играл, а некоторые не хотят, потому что считают, что команда теряет энергию и возможность прессинговать с большей отдачей.

Но мы не должны забывать, что он способен решить исход игры. Криштиану отвлекает внимание защитников.

Очевидно, что ему нужно адаптировать свою игру к системе, которую создает тренер, и чтобы все понимали его движения.

Например, если я бегу и забираю за собой двух игроков, это не имеет значения, если никто не бежит на свободное пространство", – сказал Нани.