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ЧМ-2026
Вчера 15:30
 

В КПЛ назвали ключ к успеху Португалии с Роналду на ЧМ-2026

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В КПЛ назвали ключ к успеху Португалии с Роналду на ЧМ-2026 ©instagram.com/portugal

Бывший полузащитник сборной Португалии, выступающий ныне за "Актобе" Луиш Нани оценил выступление капитана национальной команды Криштиану Роналду на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

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Бывший полузащитник сборной Португалии, выступающий ныне за "Актобе" Луиш Нани оценил выступление капитана национальной команды Криштиану Роналду на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

На текущем мундиале 41-летний форвард провел три матча и отметился двумя забитыми мячами. Оба гола Роналду оформил во встрече группового этапа против сборной Узбекистана, которая завершилась разгромной победой португальцев со счетом 5:0.

"Всем следует максимально постараться наладить контакт с Криштиану. Он будет забивать голы до конца турнира. Поверьте мне.

Большинство хотят, чтобы он играл, а некоторые не хотят, потому что считают, что команда теряет энергию и возможность прессинговать с большей отдачей.

Но мы не должны забывать, что он способен решить исход игры. Криштиану отвлекает внимание защитников.

Очевидно, что ему нужно адаптировать свою игру к системе, которую создает тренер, и чтобы все понимали его движения.

Например, если я бегу и забираю за собой двух игроков, это не имеет значения, если никто не бежит на свободное пространство", – сказал Нани.

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Напомним, 39-летний Нани с начала сезона-2026 выступает за "Актобе". Чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии и победитель Лиги чемпионов в составе МЮ провел за "красно-белых" 15 матчей, в которых забил три гола и отдал два ассиста.

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1 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
2 Ордабасы 15 11 4 0 27-9 37
3 Окжетпес 16 7 6 3 21-21 27
4 Елимай 15 6 5 4 23-19 23
5 Астана 15 6 5 4 21-17 23
6 Улытау 15 6 5 4 13-14 23
7 Актобе 15 6 4 5 18-14 22
8 Атырау 15 3 9 3 11-11 18
9 Жетысу 15 4 6 5 20-22 18
10 Женис 15 4 6 5 13-18 18
11 Кайсар 16 3 8 5 13-19 17
12 Кызылжар 16 4 3 9 17-24 15
13 Тобол 15 4 3 8 16-23 15
14 Каспий 15 3 2 10 10-19 11
15 Иртыш 15 1 7 7 14-21 10
16 Алтай УК 15 1 7 7 10-18 10

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