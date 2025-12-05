В КПЛ назвали ключ к успеху Португалии с Роналду на ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной Португалии, выступающий ныне за "Актобе" Луиш Нани оценил выступление капитана национальной команды Криштиану Роналду на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.
На текущем мундиале 41-летний форвард провел три матча и отметился двумя забитыми мячами. Оба гола Роналду оформил во встрече группового этапа против сборной Узбекистана, которая завершилась разгромной победой португальцев со счетом 5:0.
"Всем следует максимально постараться наладить контакт с Криштиану. Он будет забивать голы до конца турнира. Поверьте мне.
Большинство хотят, чтобы он играл, а некоторые не хотят, потому что считают, что команда теряет энергию и возможность прессинговать с большей отдачей.
Но мы не должны забывать, что он способен решить исход игры. Криштиану отвлекает внимание защитников.
Очевидно, что ему нужно адаптировать свою игру к системе, которую создает тренер, и чтобы все понимали его движения.
Например, если я бегу и забираю за собой двух игроков, это не имеет значения, если никто не бежит на свободное пространство", – сказал Нани.
Расписание ЧМ-2026 на 3 июля: матч Испании и Роналду против Модрича
Напомним, 39-летний Нани с начала сезона-2026 выступает за "Актобе". Чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии и победитель Лиги чемпионов в составе МЮ провел за "красно-белых" 15 матчей, в которых забил три гола и отдал два ассиста.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Португалия
Хорватия
57%
15%
27%
Реклама