Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 14:47
 

Колумбия - Португалия: прямая трансляция битвы лидеров на ЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
Колумбия - Португалия: прямая трансляция битвы лидеров на ЧМ-2026 Криштиану Роналду. Фото: Depositphotos/thenews2.com©

В воскресенье, 28 июня, пройдут матчи третьего тура группы К ЧМ-2026. В Майами (США) встретятся Колумбия и Португалия, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

В воскресенье, 28 июня, пройдут матчи третьего тура группы К ЧМ-2026. В Майами (США) встретятся Колумбия и Португалия, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Стартовый свисток прозвучит в 04:30 по казахстанскому времени. В прямом эфире игру покажут на телеканале Qazaqstan и "Кинопоиск".


Битва за звание лучшей команды квартета

В активе сборной Колумбии сейчас шесть набранных очков из шести возможных, а у Португалии четыре пункта. Колумбийцам хватит и ничьей, чтобы обеспечить себе первое место в группе.

Что касается Португалии, то им для первого места нужно обязательно обыграть Колумбию. Известно, что обладатель первого места сыграет с кем-то из команд, которые финишировали на третьей строчке в своей группе.

А вот второе место выведет команду на обладателя второго места в группе L (Англия, Гана или Хорватия).


Параллельно с этой игрой пройдёт другой матч группы К, в котором сыграют ДР Конго и Узбекистан:

ДР Конго - Узбекистан: прямая трансляция матча ЧМ-2026 и расклады для плей-офф

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Майами   •   Групповой этап, мужчины
28 июня 04:30   •   не начат
Колумбия
Колумбия
- : -
Португалия
Португалия
Кто победит в основное время?
Колумбия
Ничья
Португалия
Проголосовало 42 человек

Реклама

Живи спортом!