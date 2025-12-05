Колумбия - Португалия: прямая трансляция битвы лидеров на ЧМ-2026

В воскресенье, 28 июня, пройдут матчи третьего тура группы К ЧМ-2026. В Майами (США) встретятся Колумбия и Португалия, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Стартовый свисток прозвучит в 04:30 по казахстанскому времени. В прямом эфире игру покажут на телеканале Qazaqstan и "Кинопоиск".

Битва за звание лучшей команды квартета

В активе сборной Колумбии сейчас шесть набранных очков из шести возможных, а у Португалии четыре пункта. Колумбийцам хватит и ничьей, чтобы обеспечить себе первое место в группе.

Что касается Португалии, то им для первого места нужно обязательно обыграть Колумбию. Известно, что обладатель первого места сыграет с кем-то из команд, которые финишировали на третьей строчке в своей группе.

А вот второе место выведет команду на обладателя второго места в группе L (Англия, Гана или Хорватия).

Параллельно с этой игрой пройдёт другой матч группы К, в котором сыграют ДР Конго и Узбекистан:

ДР Конго - Узбекистан: прямая трансляция матча ЧМ-2026 и расклады для плей-офф

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