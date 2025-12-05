Клуб АПЛ готов заплатить 60 миллионов евро за открытие ЧМ-2026

"Ньюкасл" близок к оформлению трансфера одного из главных открытий чемпионата мира-2026 – полузащитника "Фрайбурга" и сборной Швейцарии Йохана Манзамби, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб уже продвинулся в переговорах с немецкой стороной. "Фрайбург" принял устное предложение "сорок", а сам игрок в последние две недели знакомился с проектом "Ньюкасла".

Ожидается, что сумма сделки составит около 60 миллионов евро с учетом бонусов. Сейчас сторонам осталось согласовать финальные детали по контракту футболиста, после чего трансфер может быть завершен.

Отметим, что Манзамби ярко проявил себя как в клубе, так и на чемпионате мира-2026. В сезоне-2025/26 20-летний футболист провел за "Фрайбург" 47 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал девять результативных передач.

На мундиале он также успел войти в историю. Манзамби стал самым молодым игроком с 1966 года, набравшим пять результативных действий на одном чемпионате мира. На момент достижения швейцарцу было всего 20 лет и 261 день.

Модричу предложили контракт с 19-кратным чемпионом после вылета с ЧМ-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!