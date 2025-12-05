Казахстанская федерация футбола пожелала сборной Узбекистана удачи в первом матче чемпионата мира-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В КФФ отметили, что участие этой сборной в ЧМ-2026 - исторический момент для всей Центральной Азии.

"Сегодня сборная Узбекистана проведет свой первый матч на чемпионате мира. Это исторический момент не только для узбекского футбола, но и для всей Центральной Азии.

Футбольная федерация Казахстана желает удачи Футбольной ассоциации Узбекистана, национальной сборной и всему узбекскому народу. Пусть исторический дебют на чемпионате мира будет наполнен яркими победами и новыми достижениями!" - говорится в заявлении КФФ.

Напомним, что в первом матче ЧМ-2026 Узбекистан сыграет с Колумбией. Встреча пройдет сегодня, 18 июня, и начнется в 07:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция игры будет доступна тут . В одной группе с Узбекистаном на ЧМ-2026 играют Португалия и ДР Конго.

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