Известны шесть пар 1/8 финала ЧМ-2026 после выхода Португалии

На ЧМ-2026 по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике, стали известны уже шесть из восьми пар 1/8 финала, сообщают Vesti.kz.

Последними путёвки в следующую стадию оформили сборные Испании и Португалии. "Фурия Роха" уверенно разобралась с Австрией (3:0), а португальцы в напряжённом матче сломили сопротивление Хорватии — 2:1. Теперь команды Ламина Ямаля и Криштиану Роналду сойдутся в одном из самых ожидаемых противостояний 1/8 финала.

Помимо этого, за место в четвертьфинале поборются Франция и Парагвай, Канада и Марокко, США и Бельгия, Мексика и Англия, а также Норвегия и Бразилия.

Ещё две пары 1/8 финала определятся после завершения оставшихся матчей стадии 1/16 финала.

Ямаль против Роналду: Испания и Португалия сыграют за выход в четвертьфинал ЧМ

Пары 1/16 финала ЧМ-2026

29.06, 00:00 — ЮАР — Канада - 0:1.

29.06, 22:00 — Бразилия — Япония - 2:1.

30.06, 01:30 — Германия — Парагвай - 1:1, пенальти 3:4.

30.06, 06:00 — Нидерланды — Марокко - 1:1, пенальти 2:3.

30.06, 22:00 — Кот-д’Ивуар — Норвегия - 1:2.

01.07, 02:00 — Франция — Швеция - 3:0.

01.07, 06:00 — Мексика — Эквадор - 2:0.

01.07, 21:00 — Англия — ДР Конго - 2:1.

02.07, 01:00 — Бельгия — Сенегал - 3:2.

02.07, 05:00 — США — Босния и Герцеговина - 2:0.

03.07, 00:00 — Испания — Австрия - 3:0.

03.07, 04:00 — Португалия — Хорватия - 2:1.

03.07, 08:00 — Швейцария — Алжир.

03.07, 23:00 — Австралия — Египет.

04.07, 03:00 — Аргентина — Кабо-Верде.

04.07, 06:30 — Колумбия — Гана.

Пары 1/8 финала (матчи с 4 по 8 июля)

Парагвай — Франция

Канада — Марокко

Португалия — Испания

США — Бельгия

Бразилия — Норвегия

Мексика — Англия

Аргентина / Кабо-Верде — Австралия / Египет

Швейцария / Алжир — Колумбия / Гана

1/4 финала (с 9 по 12 июля)

Парагвай / Франция — Канада / Марокко (четверть 1)

Португалия / Хорватия / Испания / Австрия — США / Босния и Герцеговина / Бельгия / Сенегал (четверть 2)

Бразилия / Норвегия — Мексика / Англия / ДР Конго (четверть 3)

Аргентина / Кабо-Верде / Австралия / Египет — Швейцария / Алжир / Колумбия / Гана (четверть 4)

Матчи 1/2 финала пройдут 14 и 15 июля. 19 июля пройдет игра за третье место и финал.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!