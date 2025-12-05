Известны шесть пар 1/8 финала ЧМ-2026 после выхода Португалии

На ЧМ-2026 по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике, стали известны уже шесть из восьми пар 1/8 финала, сообщают Vesti.kz.
Последними путёвки в следующую стадию оформили сборные Испании и Португалии. "Фурия Роха" уверенно разобралась с Австрией (3:0), а португальцы в напряжённом матче сломили сопротивление Хорватии — 2:1. Теперь команды Ламина Ямаля и Криштиану Роналду сойдутся в одном из самых ожидаемых противостояний 1/8 финала.
Помимо этого, за место в четвертьфинале поборются Франция и Парагвай, Канада и Марокко, США и Бельгия, Мексика и Англия, а также Норвегия и Бразилия.
Ещё две пары 1/8 финала определятся после завершения оставшихся матчей стадии 1/16 финала.
Ямаль против Роналду: Испания и Португалия сыграют за выход в четвертьфинал ЧМ
Пары 1/16 финала ЧМ-2026
29.06, 00:00 — ЮАР — Канада - 0:1.
29.06, 22:00 — Бразилия — Япония - 2:1.
30.06, 01:30 — Германия — Парагвай - 1:1, пенальти 3:4.
30.06, 06:00 — Нидерланды — Марокко - 1:1, пенальти 2:3.
30.06, 22:00 — Кот-д’Ивуар — Норвегия - 1:2.
01.07, 02:00 — Франция — Швеция - 3:0.
01.07, 06:00 — Мексика — Эквадор - 2:0.
01.07, 21:00 — Англия — ДР Конго - 2:1.
02.07, 01:00 — Бельгия — Сенегал - 3:2.
02.07, 05:00 — США — Босния и Герцеговина - 2:0.
03.07, 00:00 — Испания — Австрия - 3:0.
03.07, 04:00 — Португалия — Хорватия - 2:1.
03.07, 08:00 — Швейцария — Алжир.
03.07, 23:00 — Австралия — Египет.
04.07, 03:00 — Аргентина — Кабо-Верде.
04.07, 06:30 — Колумбия — Гана.
Пары 1/8 финала (матчи с 4 по 8 июля)
Парагвай — Франция
Канада — Марокко
Португалия — Испания
США — Бельгия
Бразилия — Норвегия
Мексика — Англия
Аргентина / Кабо-Верде — Австралия / Египет
Швейцария / Алжир — Колумбия / Гана
1/4 финала (с 9 по 12 июля)
Парагвай / Франция — Канада / Марокко (четверть 1)
Португалия / Хорватия / Испания / Австрия — США / Босния и Герцеговина / Бельгия / Сенегал (четверть 2)
Бразилия / Норвегия — Мексика / Англия / ДР Конго (четверть 3)
Аргентина / Кабо-Верде / Австралия / Египет — Швейцария / Алжир / Колумбия / Гана (четверть 4)
Матчи 1/2 финала пройдут 14 и 15 июля. 19 июля пройдет игра за третье место и финал.
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Аргентина
Кабо-Верде
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