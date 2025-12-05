Известная ведущая сообщила о смерти отца Месси и лишилась работы

На фоне чемпионата мира-2026 в Аргентине разгорелся громкий медиаскандал, связанный с семьей звёздного нападающего Лионеля Месси, передают Vesti.kz.

Что произошло?

Ведущая популярного стримингового сервиса Luzu TV Флоренсия Пенья во время прямого эфира заявила, что отец капитана сборной Аргентины Хорхе Месси якобы скончался.

"Не хочу никого расстраивать, но отец Месси только что умер. Прямо во время чемпионата мира", – цитируют журналистку Infobae.

Однако уже вскоре выяснилось, что информация не соответствует действительности.

В той же программе Пенья признала, что сведения появились лишь на уровне слухов и не были подтверждены ни одним надежным источником.

"Эта информация распространяется в соцсетях и обсуждается в интернете, но подтверждения от СМИ нет. Мы продолжаем проверку", – заявила ведущая.

Позже семья Лионеля Месси выступила с официальным комментарием. Родные футболиста подтвердили, что у Хорхе Месси действительно имеются проблемы со здоровьем и он находится под наблюдением врачей, однако информация о его смерти оказалась ложной.

"Семья Месси сообщает, что Хорхе Месси в настоящее время переживает ситуацию, связанную со здоровьем. В настоящее время он находится под медицинским наблюдением, восстанавливается и прогрессирует благоприятно в рамках того состояния, которое он переживает", – цитируют Guillem Balague.

При этом близкие капитана сборной Аргентины выразили недовольство распространением непроверенных сведений о состоянии члена семьи.

Последствия скандала

Руководство Luzu TV выступило с официальным заявлением, подчеркнув, что считает недопустимым распространение конфиденциальной информации без тщательной проверки.

В результате было принято решение расстаться с Флоренсией Пеньей и рядом сотрудников, причастных к инциденту.

"Мы глубоко сожалеем о произошедшем. Наша редакция придерживается принципов ответственной и уважительной журналистики. Распространение подобной информации без подтверждения противоречит этим стандартам", – цитируют Infobae.

Сама Пенья после случившегося принесла публичные извинения за ошибочное сообщение.

Напомним, что с 2005 года Лионель Месси выступает за сборную Аргентины и за два десятилетия стал настоящим символом национальной команды. За это время он привел аргентинцев к победе на чемпионате мира, дважды выиграл Кубок Америки и закрепил за собой статус одного из величайших футболистов в истории страны.

Также, важно отметить, что на чемпионате мира-2026 капитан "альбиселесте" продолжает подтверждать свой уровень. В стартовом матче группового этапа против Алжира аргентинцы уверенно победили со счетом 3:0, а главным героем встречи в Канзас-Сити стал именно Месси, который оформил все три мяча своей команды.

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