Сборная Англии установила историческое достижение на чемпионатах мира после победы над ДР Конго в 1/16 финала турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По ходу встречи команда Томаса Тухеля оказалась в роли догоняющей, пропустив уже на седьмой минуте. Однако после перерыва Харри Кейн оформил дубль, отличившись на 75-й и 86-й минутах, и принес англичанам волевую победу со счетом 2:1.

Этот успех стал для Англии первым в истории чемпионатов мира в матче, в котором команда уступала после первого тайма. До этого англичане девять раз уходили на перерыв в статусе проигрывающей стороны: семь таких встреч завершились поражениями, еще две — ничьими.

Напомним, благодаря победе над Конго сборная Англии вышла в 1/8 финала чемпионата мира. За путевку в четвертьфинал команда поспорит с Мексикой, матч состоится в Мехико (Мексика) 6 июля в 05:00 по казахстанскому времени.

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