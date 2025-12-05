В Иране выступили с заявлением по участию на чемпионате мира-2026

Иран пока не принял решения по поводу участия сборной в чемпионате мира по футболу 2026 году. Об этом заявил министр спорта страны Ахмад Доньямали, передают Vesti.kz.

Мундиаль-2026 впервые состоится с участием 48 сборных и станет первым, который пройдет на территории трех стран - в США, Мексике и Канаде. ЧМ пройдёт с 11 июня по 19 июля.

"Возможно, решением станет то, что мы не поедем, но если будет решено ехать, то мы в любом случае должны быть готовы. Принятие решения связано с текущими условиями", - сказал Доньямали иранским СМИ, отметив, что вопрос будет решаться правительством и, возможно, Высшим советом национальной безопасности Ирана.

Министр повторил, что условие для участия сборной в чемпионате мира - обеспечение безопасности спортсменов. Прежде Иран вел переговоры с ФИФА о переносе своих матчей из США в Мексику.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

