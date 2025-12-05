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ЧМ-2026
Сегодня 12:24
 

Хорватия - Гана: прямая трансляция матча ЧМ-2026 за выход в плей-офф

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Хорватия - Гана: прямая трансляция матча ЧМ-2026 за выход в плей-офф Иван Перишич и Лука Модрич. Фото: FB/Hrvatski nogometni savez﻿©

В ночь с 27 на 28 июня в Торонто (Канада) состоится матч третьего тура группового этапа ЧМ-2026 между командами Хорватии и Ганы. Встреча пройдёт в рамках группы L, сообщают Vesti.kz.

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В ночь с 27 на 28 июня в Торонто (Канада) состоится матч третьего тура группового этапа ЧМ-2026 между командами Хорватии и Ганы. Встреча пройдёт в рамках группы L, сообщают Vesti.kz.

Заключительный матч команд на групповой стадии начнётся в 02:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире его покажут телеканал Qazsport и "Кинопоиск".


Гана уже в плей-офф, а что с Хорватией?

В лидерах квартета Англия и Хорватия, набравшие по четыре очка. Хорватия занимает третью строчку с тремя баллами, опережая не имеющую очков в зачёте Панаму (0).

Вне зависимости от результата этого матча Гана пройдёт в плей-офф. Даже если Хорватия одержит победу, то африканская команда окажется в 1/16 финала как одна из лучших сборных, занявшая третью позицию.

Хорватам же противопоказано проигрывать, если они хотят пробиться в плей-офф. Ничья или победа принесут им путёвку в 1/16 финала.


Отметим, что в параллельной игре встретятся команды Англии и Панамы. Мы уже рассказали, где смотреть этот матч:

Панама - Англия: прямая трансляция матча ЧМ-2026

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Чемпионат мира 2026   •   США, Филадельфия   •   Групповой этап, мужчины
28 июня 02:00   •   не начат
Хорватия
Хорватия
- : -
Гана
Гана
Кто победит в основное время?
Хорватия
Ничья
Гана
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