Холанд назвал своего фаворита после вылета с ЧМ-2026

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд неожиданно признался, что после вылета своей команды с чемпионата мира-2026 будет болеть за сборную Англии, передают Vesti.kz.

Форвард рассказал, что в полуфинале против действующих чемпионов мира – сборной Аргентины – желает успеха команде Томаса Тухеля. По словам Холанда, особые симпатии к англичанам у него появились еще в детстве.

"Конечно, я хочу, чтобы Англия выступила успешно. Кажется, в детстве футболка сборной Англии появилась у меня даже раньше, чем футболка сборной Норвегии. Я всегда желаю англичанам удачи. Это замечательная страна, да и форма у них отличная", – цитируют Холанда ESPN.

Отметим, что Англия давно стала для норвежского форварда практически вторым домом. С 2022 года Холанд выступает за "Манчестер Сити", где превратился в одного из лучших нападающих мира.

За это время он провел за английский клуб 198 матчей, забил 162 мяча, отдал 30 результативных передач и завоевал девять трофеев.

Напомним, сборная Норвегии завершила выступление на чемпионате мира-2026 после поражения от Англии в четвертьфинале со счетом 1:2. Теперь команда Томаса Тухеля поспорит с Аргентиной за путевку в финал. Полуфинальный матч состоится 16 июля и начнется в 00:00 по казахстанскому времени.

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