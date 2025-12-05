Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд догнал Лионеля Месси и Килиана Мбаппе по числу забитых мячей на чемпионате мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Норвежец оформил дубль в матче 1/8 финала против Бразилии, который завершился победой его команды со счетом 2:1. Благодаря этому Холанд довел свой голевой счет на турнире до семи мячей.

Столько же голов на данный момент забили капитан сборной Аргентины Лионель Месси и лидер французской команды Килиан Мбаппе.

При этом Холанд провел на одну встречу меньше, чем оба своих конкурента. Но Мбаппе, в отличие от остальных, имеет на своем счету также голевой ассист. Все трое лидируют в гонке бомбардиров ЧМ-2026.

Победа над Бразилией позволила сборной Норвегии выйти в четвертьфинал мирового первенства, где ее соперником станет победитель противостояния Англия - Мексика.

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