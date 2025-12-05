Сборная Англии по футболу вышла вперед в стартовом матче чемпионата мира-2026 против Хорватии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы L проходит на стадионе AT&T Stadium в городе Арлингтон (штат Техас, США).

Голевой момент случился на 12-й минуте. 40-летний хорватский полузащитник Лука Модрич снес оппонента и Англия получила шанс на 11-метровый. Доминик Ливакович отбил удар, который нанес с пенальти Харри Кейн, но судья решил, что пенальти надо перебить. В итоге к мячу снова подошел Кейн, который во второй попытке пробил в правый угол и не оставил хорватскому вратарю шансов.

В группе L, помимо Англии и Хорватии, также выступают сборные Ганы и Панамы. Они свой матч проведут позже.

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