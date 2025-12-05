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ЧМ-2026
Сегодня 05:13
 

Видео матча: Англия - Хорватия 4:2

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Видео матча: Англия - Хорватия 4:2 Джуд Беллингем. Фото: depositphotos/operations@newsimages.co.uk©

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча чемпионата мира-2026 по футболу, в котором сборная Англии одержала победу над Хорватией.

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Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча чемпионата мира-2026 по футболу, в котором сборная Англии одержала победу над Хорватией.

Как сообщают Vesti.kz, Встреча группы L прошла на стадионе AT&T Stadium в городе Арлингтон (штат Техас, США) и завершилась со счетом 4:2. Дубль в составе победителей оформил Харри Кейн. Подробнее о матче можно прочитать здесь.

В группе L, помимо Англии и Хорватии, также выступают сборные Ганы и Панамы.

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