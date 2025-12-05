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ЧМ-2026
Сегодня 05:35
 

Харри Кейн установил бомбардирский рекорд сборной Англии

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Харри Кейн установил бомбардирский рекорд сборной Англии Харри Кейн. Фото: instagram.com/england©

Харри Кейн установил новый рекорд сборной Англии по футболу, отличившись в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2026, сообщают Vesti.kz.

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Харри Кейн установил новый рекорд сборной Англии по футболу, отличившись в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2026, сообщают Vesti.kz.

Во встрече против Панамы, который его команда выиграла со счетом 2:0, Кейн отметился забитым голом - он для футболиста 11-м на мировых первенствах. Благодаря этому Кейн вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сборной Англии на чемпионатах мира.

Предыдущее достижение принадлежало Гари Линекеру - у него в активе было 10 голов, забитых на ЧМ-1986 и ЧМ-1990.

На текущем чемпионате мира Кейн провёл три встречи и забил три мяча. Сборная Англии после победы над Панамой вышла в плей-офф с первого места в группе.


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