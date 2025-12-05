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ЧМ-2026
Вчера 20:00
 

Гвардиола назвал секретное оружие Испании для победы на ЧМ-2026

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Гвардиола назвал секретное оружие Испании для победы на ЧМ-2026 Хосеп Гвардиола. Фото: ©depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

Бывший главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал трех футболистов, которые, по его мнению, способны привести сборную Испании к успеху на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

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Бывший главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал трех футболистов, которые, по его мнению, способны привести сборную Испании к успеху на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

Испанский специалист отметил, что многое будет зависеть от физического состояния Ламина Ямаля, который подошел к турниру после недавних проблем со здоровьем.

"Не знаю точно, как всё сложится, но, судя по всему, Ламин Ямаль находится на турнире не в лучшей физической форме после недавних травм. Тем не менее для своего возраста он удивительно хорошо справляется с давлением и способен в одиночку изменить ход матча. Думаю, если Родри удастся задавать темп в центре поля вместе с Педри, эта связка — в сочетании с мастерством Ламина Ямаля — будет способна решить исход игры", — приводит слова Гвардиолы Mercato Blaugrana.

В ночь с 6 на 7 июля сборная Испании встретится с Португалией в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Арлингтон   •   1/8 финала, мужчины
Сегодня 00:00   •   закончен
Португалия
Португалия
0:1
Испания
Испания
Кто победит в основное время?
Португалия

55%

Ничья

8%

Испания

37%

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