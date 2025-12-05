Головкин посетил матч Франция - Сенегал на ЧМ-2026 по футболу

Максим Головкин, брат экс-чемпиона мира по боксу, а ныне президента World Boxing Геннадия Головкина, посетил матч чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Сенегала, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд прошла стадионе "МетЛайф Стэдиум" в Ист-Ратерфорде (Нью-Джерси, США).

Максим Головкин выложил в сторис Intagram видео с церемонии открытия матча, а также голевой момент с игры.

Сам матч завершился со счетом 3:1 в пользу сборной Франции. В составе победителей дубль оформил нападающий Килиан Мбаппе, который забил свой 58-й гол и единолично возглавил список лучших бомбардиров в истории "трёхцветных".

Отметим, что ранее братья Головкины посетили официальную церемонию в Канастоте (штат Нью-Йорк), где Геннадий был торжественно включен в Международный зал боксерской славы.

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