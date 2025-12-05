Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над Францией в полуфинале чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz со ссылкой на сайт ФИФА.

После выхода в финал наставник "красной фурии" подчеркнул, что успех команды стал результатом многолетней работы и преданности общей идее.

"Мы начали почти четыре года назад с одной идеи и все это время оставались ей верны. Именно она привела нас сюда. Сегодня нам противостояла одна из лучших сборных мира, но против нее играла лучшая команда в мире. В этом и заключается разница", -заявил де ла Фуэнте.

Специалист также высоко оценил своих футболистов, отметив их самоотдачу и командный дух.

"Эти игроки заслуживают всего. Каждый день они доказывают свою преданность делу, солидарность, щедрость и талант. Они делают сложные вещи простыми", - добавил главный тренер сборной Испании.

Напомним, благодаря победе над Францией испанцы стали первыми финалистами чемпионата мира-2026. В решающем матче турнира команда Луиса де ла Фуэнте встретится с победителем полуфинала Англия - Аргентина.

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