Главный тренер принял решение после провала на ЧМ-2026

Сборная Чехии по футболу осталась без главного тренера после неудачного выступления на чемпионате мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Футбольная ассоциация Чехии официально объявила об уходе 74-летнего Мирослава Коубека.

В организации сообщили, что сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию сторон. Коубек возглавил национальную команду 19 декабря 2025 года, однако его работа продлилась чуть более полугода.

Сам специалист признался, что решение покинуть пост принял после провального выступления сборной на мировом первенстве:

"После неудачи на чемпионате мира, за которую я как главный тренер несу ответственность, взвесив все обстоятельства, я решил подать заявление об отставке президенту Чешской футбольной ассоциации Давиду Трунде. После обсуждений и консультаций президент принял мое предложение, и на этом моя работа со сборной завершилась", – заявил Коубек.

По словам тренера, на его решение также повлияла критика в СМИ:

"Медиакомпания, основанная на многочисленных полуправдах и вымыслах в мой адрес, тоже сыграла свою роль. В такой атмосфере моя дальнейшая работа в сборной Чехии уже не имела смысла", – отметил специалист.

Отметим, что на чемпионате мира 2026 года сборная Чехии не сумела выйти из группы. Команда потерпела поражения от Южной Кореи и Мексики, сыграла вничью с Южной Африкой и с одним набранным очком заняла последнее место в группе A.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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