Защитник сборной Испании Педро Порро признан лучшим игроком полуфинального матча чемпионата мира-2026 по футболу против Франции, сообщают Vesti.kz.

Лучшего футболиста встречи определила ФИФА, отметив вклад 26-летнего футболиста в победу испанской команды со счетом 2:0.

Порро не только надежно отработал в обороне, но и поставил точку в матче. На 58-й минуте он отличился точным ударом, удвоив преимущество сборной Испании.

Напомним, сначала счет в матче с пенальти открыл Микель Ойарсабаль после нарушения правил на Ламине Ямале. Благодаря победе над Францией испанцы стали первыми финалистами ЧМ-2026, где встретятся с победителем второго полуфинала между Англией и Аргентиной.

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