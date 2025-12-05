40-летний Возинья, вратарь сборной Кабо-Верде по прозвищу "Бабушка", стал настоящей знаменитостью после сенсации на чемпионате мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

После стартового матча группы H, который завершился феноменальной нулевой ничьей, голкипер буквально взорвал соцсети. Если перед игрой у него было 46 тысяч подписчиков, то через пару часов после нее их число перевалило за 2,5 миллиона.

Чем прославился вратарь

Возинья стал главным героем матча против Испании, не дав действующим чемпионам Европы поразить свои ворота. Он дебютировал на чемпионате мира на закате своей карьеры и в первом же матче сделал семь сэйвов и был признан лучшим игроком.

После матча вратарь не смог сдержать слез.

Может ли команда Возиньи выйти из группы?

После ничьей Испания и Кабо-Верде поделили лидерство в группе H. Туда также входят сборные Уругвая и Саудовской Аравии, но они свой матч пока не провели.

В плей-офф ЧМ-2026 по итогам группового этапа от каждого квартета выйдут по две команды, а также путевки получат восемь лучших среди тех, кто займет третьи места.

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