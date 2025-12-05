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ЧМ-2026
Вчера 00:26
 

Видеообзор сенсации на ЧМ, или как Испания потеряла очки с дебютантом

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Видеообзор сенсации на ЧМ, или как Испания потеряла очки с дебютантом Фото: depositphotos/m.iacobucci.tiscali.it©

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, в котором Испания не смогла обыграть дебютанта турнира Кабо-Верде.

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Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, в котором Испания не смогла обыграть дебютанта турнира Кабо-Верде.

Как сообщают Vesti.kz, матч завершился нулевой ничьей, что можно считать сенсацией. Особенно же стоит отметить игру вратаря Кабо-Верде Возиньи, который предотвратил ряд атак со стороны испанцев.

Испания и Кабо-Верде выступают в группе H, куда также входят сборные Уругвая и Саудовской Аравии. В плей-офф по итогам группового этапа от каждого квартета выйдут по две команды, а также путевки получат восемь лучших среди тех, кто займет третьи места.

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