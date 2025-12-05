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ЧМ-2026
Вчера 09:05
 

Где и когда смотреть первый матч Норвегии на ЧМ-2026

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Где и когда смотреть первый матч Норвегии на ЧМ-2026 Эрлинг Холанд в составе сборной Норвегии. ©Depositphotos/m.iacobucci.tiscali.it

В ночь на 17 июня сборные Ирака и Норвегии проведут стартовый матч на чемпионате мира-2026 по футболу, который проходит в Мексике, США и Канаде, передают Vesti.kz.

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В ночь на 17 июня сборные Ирака и Норвегии проведут стартовый матч на чемпионате мира-2026 по футболу, который проходит в Мексике, США и Канаде, передают Vesti.kz.

Встреча команд пройдёт на стадионе "Джилетт" в Фоксборо (штат Массачусетс, США) и начнётся в 03:00 по казахстанскому времени.

Матч в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Также посмотреть игру можно будет на официальном сайте вещателя.

Отметим, что Ирак и Норвегия выступает в группе I, где конкурировать за выход в плей-офф с ними будут команды Франции и Сенегала.

Напомним, чемпионат мира-2026 стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Мундиаль проходит в США, Канаде и Мексике и впервые в истории проводится с участием 48 сборных, что является рекордом в истории мировых первенств.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Фоксборо   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 03:00   •   закончен
Ирак
Ирак
1:4
Норвегия
Норвегия
Кто победит в основное время?
Ирак

12%

Ничья

15%

Норвегия

73%

Проголосовало 26 человек

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