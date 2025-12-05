Гакпо забил гол на ЧМ-2026 и заставил замолчать весь стадион: что случилось?

Нападающий сборной Нидерландов по футболу Коди Гакпо не смог сдержать эмоций после забитого мяча в ворота Марокко в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Эпизод случился на 72-й минуте встречи счёт, когда форвард "Ливерпуля" открыл счёт в игре (1:0).

Вместо того, чтобы, как обычно, бурно праздновать гол, Гакпо склонил голову к траве и расплакался. Этот момент поверг весь стадион в скорбную тишину. После к нему подбежали партнеры по команде, чтобы поддержать игрока.

Как информирует FourFourTwo, накануне матча Гакпо пережил личную трагедию — потерю нерожденного ребенка. Несмотря на это, 27-летний футболист принял участие в игре.

Напомним, основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 1:1.

В серии пенальти сильнее оказалась сборная Марокко (3:2), которая и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, а сборная Нидерландов покинула турнир.

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