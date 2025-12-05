Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 12:10
 

Гакпо забил гол на ЧМ-2026 и заставил замолчать весь стадион: что случилось?

  Комментарии

Поделиться
Гакпо забил гол на ЧМ-2026 и заставил замолчать весь стадион: что случилось? ©x.com/OnsOranje

Нападающий сборной Нидерландов по футболу Коди Гакпо не смог сдержать эмоций после забитого мяча в ворота Марокко в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Поделиться

Нападающий сборной Нидерландов по футболу Коди Гакпо не смог сдержать эмоций после забитого мяча в ворота Марокко в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Эпизод случился на 72-й минуте встречи счёт, когда форвард "Ливерпуля" открыл счёт в игре (1:0).

Вместо того, чтобы, как обычно, бурно праздновать гол, Гакпо склонил голову к траве и расплакался. Этот момент поверг весь стадион в скорбную тишину. После к нему подбежали партнеры по команде, чтобы поддержать игрока.

Как информирует FourFourTwo, накануне матча Гакпо пережил личную трагедию — потерю нерожденного ребенка. Несмотря на это, 27-летний футболист принял участие в игре.


Напомним, основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 1:1.

В серии пенальти сильнее оказалась сборная Марокко (3:2), которая и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, а сборная Нидерландов покинула турнир.

Как выглядит сетка плей-офф ЧМ-2026 после вылета Нидерландов и Германии

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   Мексика, Мехико   •   1/16 финала, мужчины
1 июля 06:00   •   не начат
Мексика
Мексика
- : -
Эквадор
Эквадор
Кто победит в основное время?
Мексика
Ничья
Эквадор
Проголосовало 36 человек

Реклама

Живи спортом!