Защитник сборной Португалии по футболу Рубен Диаш высказался по поводу критики, которая поступает в адрес Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

В стартовом матче команды на чемпионате мира против ДР Конго звездный капитан команды не показал результативных действий и выглядел очень пассивно, после чего столкнулся с волной недовольства.

Диаш отметил, что сборная Португалии не обращает внимания на нападки.

"Критика не имеет для нас большого значения. Это просто шум, который всегда возникает после неудачного матча. Мы стараемся оградить себя от ненужных обсуждений", - цитирует футболиста Independent.

Напомним, матч Португалии и ДР Конго завершился со счетом 1:1. Эти команды делят второе-третье места в группе К, которую возглавляет Колумбия. Следующий матч сборной Португалии состоится 23 июня против Узбекистана.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!