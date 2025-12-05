Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 12:05
 

"Это детский сад". Тренер Португалии жёстко ответил на вопрос о Роналду

  Комментарии

Поделиться
"Это детский сад". Тренер Португалии жёстко ответил на вопрос о Роналду ©instagram.com/portugal

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес жёстко отреагировал на вопросы журналистов о том, почему 41-летнему Криштиану Роналду не дали отдых в третьем туре группового этапа ЧМ-2026, в отличие от Лионеля Месси и Эрлинга Холанда, передают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес жёстко отреагировал на вопросы журналистов о том, почему 41-летнему Криштиану Роналду не дали отдых в третьем туре группового этапа ЧМ-2026, в отличие от Лионеля Месси и Эрлинга Холанда, передают Vesti.kz.

Роналду не помог: Португалия не смогла обыграть Колумбию и уступила ей первое место в группе

Главные тезисы Мартинеса:

Роналду готов играть всегда: нападающий отыграл все 270 минут в группе. Тренер подчеркнул, что Криштиану "ментально и физически" способен проводить на поле полные матчи.

Сравнения неуместны: Мартинес назвал глупостью параллели с лидерами других сборных: "Мы не сравниваем его с игроками других команд. Это детский сад", - приводит его слова ESPN.

Команда в ротации: сборная использует данные датчиков и тренировок. На поле уже вышел 21 полевой игрок, но позиция Роналду в атаке уникальна по функционалу.

Что дальше для Португалии

Португалия не смогла обыграть Колумбию (0:0) и c пятью очками финишировала второй в группе K. Теперь команда отправляется в Торонто, где 3 июля сыграет в 1/16 финала против Хорватии Луки Модрича. В случае успеха португальцы в 1/8 финала могут выйти на Испанию.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Фоксборо   •   1/16 финала, мужчины
30 июня 01:30   •   не начат
Германия
Германия
- : -
Парагвай
Парагвай
Кто победит в основное время?
Германия
Ничья
Парагвай
Проголосовало 13 человек

Реклама

Живи спортом!