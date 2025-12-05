"Это детский сад". Тренер Португалии жёстко ответил на вопрос о Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес жёстко отреагировал на вопросы журналистов о том, почему 41-летнему Криштиану Роналду не дали отдых в третьем туре группового этапа ЧМ-2026, в отличие от Лионеля Месси и Эрлинга Холанда, передают Vesti.kz.

Роналду не помог: Португалия не смогла обыграть Колумбию и уступила ей первое место в группе

Главные тезисы Мартинеса:

Роналду готов играть всегда: нападающий отыграл все 270 минут в группе. Тренер подчеркнул, что Криштиану "ментально и физически" способен проводить на поле полные матчи.

Сравнения неуместны: Мартинес назвал глупостью параллели с лидерами других сборных: "Мы не сравниваем его с игроками других команд. Это детский сад", - приводит его слова ESPN.

Команда в ротации: сборная использует данные датчиков и тренировок. На поле уже вышел 21 полевой игрок, но позиция Роналду в атаке уникальна по функционалу.

Что дальше для Португалии

Португалия не смогла обыграть Колумбию (0:0) и c пятью очками финишировала второй в группе K. Теперь команда отправляется в Торонто, где 3 июля сыграет в 1/16 финала против Хорватии Луки Модрича. В случае успеха португальцы в 1/8 финала могут выйти на Испанию.

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