Экс-футболист "Кайрата" назвал победителя ЧМ-2026

Бывший футболист алматинского "Кайрата", а ныне тренер сакнт-петербургского "Зенита" Анатолий Тимощук поделился мнением относительно победителя чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

По его словам, победитель полуфинального матча между сборными Франции и Испании в итоге и выиграет мундиаль. Эта встреча состоится в ночь с 14 на 15 июля, а прямая трансляция будет доступна здесь.

"За чемпионатом мира, естественно, слежу. Сегодня, к сожалению, не получится посмотреть настолько классный матч. Играют два моих фаворита, кто-то из них, к сожалению, вылетит. Хотелось бы, чтобы они сыграли в финале, но по сетке получилось, что кто-то из них сойдет. Думаю, что кто-то из этой пары как раз и будет чемпионом", - заявил Тимощук "РИА Новости".

Второй финалист ЧМ-2026 определится в паре Англия - Аргентина. Этот матч состоится в ночь с 16 на 16 июля.

Матч за третье место пройдет в ночь с 18 на 19 июля в Майами, финал ЧМ-2026 состоится 19 июля в Нью-Джерси.

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