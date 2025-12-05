Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем признан лучшим игроком четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 против Норвегии, сообщают Vesti.kz.

Хавбек стал главным героем встречи, оформив дубль и обеспечив команде Томаса Тухеля победу со счетом 2:1 в дополнительное время.

Сначала Беллингем восстановил равновесие перед перерывом, а затем на 93-й минуте принес англичанам путевку в полуфинал, забив решающий мяч.

По традиции лучшего футболиста каждого матча чемпионата мира определяет ФИФА.

Стоит отметить, что это уже второй дубль Беллингема в нынешнем плей-офф мирового первенства. Ранее он дважды поразил ворота сборной Мексики в матче 1/8 финала.

В полуфинале сборная Англии сыграет с победителем матча Аргентина - Швейцария.

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