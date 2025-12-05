Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 06:17
 

Джуд Беллингем получил награду за победу Англии над Норвегией на ЧМ

  Комментарии

Поделиться
Джуд Беллингем получил награду за победу Англии над Норвегией на ЧМ Джуд Беллингем на ЧМ-2026. Фото: depositphotos/DURAOFOTO©©

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем признан лучшим игроком четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 против Норвегии, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем признан лучшим игроком четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 против Норвегии, сообщают Vesti.kz.

Хавбек стал главным героем встречи, оформив дубль и обеспечив команде Томаса Тухеля победу со счетом 2:1 в дополнительное время.

Сначала Беллингем восстановил равновесие перед перерывом, а затем на 93-й минуте принес англичанам путевку в полуфинал, забив решающий мяч.

По традиции лучшего футболиста каждого матча чемпионата мира определяет ФИФА.


Стоит отметить, что это уже второй дубль Беллингема в нынешнем плей-офф мирового первенства. Ранее он дважды поразил ворота сборной Мексики в матче 1/8 финала. 

В полуфинале сборная Англии сыграет с победителем матча Аргентина - Швейцария.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!