Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам выступил с речью перед командой в раздевалке, сообщают Vesti.kz.
В стартовом матче группового этапа чемпионата мира-2026 команда победила Сенегал со счетом 3:1. 23-го июня французам предстоит сыграть с Ираком. Победа в этом матче досрочно выведет их в плей-офф. Но Дешам предупредил своих игроков, что не стоит недооценивать этого соперника.
"Не считайте их в своих головах маленькой командой, потому что это не так. Никто из вас не должен думать, что это будет легко, потому что мы - сборная Франции", - цитирует Дешама Ataque Futbolero.
⚠️🇫🇷 Didier Deschamps, sobre el EXCESO DE CONFIANZA para el partido vs Irak:— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 20, 2026
"No los consideren en sus cabezas como un equipo pequeño porque no es el caso.
Ninguno de ustedes debe pensar que va a ser fácil porque somos el equipo de Francia”. pic.twitter.com/SMwJAULSxc
После первого тура у сборной Франции три очка в группе I, также как у Норвегии, которой во втором туре предстоит сыграть с Сенегалом. В третьем туре Франция и Норвегия сыграют между собой.
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