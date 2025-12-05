Дешам готовит неожиданные изменения перед матчем Франции с Англией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, вероятно, внесет несколько изменений в стартовый состав перед матчем за третье место чемпионата мира против Англии, передают Vesti.kz.

Встреча состоится 19 июля в 02:00 по времени Астаны.

Как информирует Foot Mercato со ссылкой на L’Équipe, с первых минут на поле могут выйти защитник Лукас Эрнандес и полузащитник Н’Голо Канте. Примечательно, что оба футболиста до сих пор не сыграли ни одной минуты на нынешнем чемпионате мира.

Для чемпионов мира 2018 года этот матч может стать единственным на турнире. Более того, учитывая возраст игроков, встреча с Англией вполне может оказаться для них последней в карьере на мировом первенстве.

Сейчас Эрнандесу 30 лет, а Канте – 35. Если прогноз источника подтвердится, оба ветерана получат шанс попрощаться с чемпионатами мира, вновь надев футболку национальной команды и помочь Франции завершить турнир победой в матче за бронзовые медали.

Напомним, что в полуфинале французы проиграли Испании (0:2), а англичане уступили Аргентине (1:2).

А победители полуфиналов, Испания и Аргентина, встретятся в финале мирового первенства. Решающий матч турнира пройдет в ночь на 20 июля по казахстанскому времени в Ист-Рутерфорде (США).

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