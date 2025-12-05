Нападающий сборной Англии Харри Кейн назвал победный матч против ДР Конго одним из лучших в своей карьере за национальную команду, сообщают Vesti.kz со ссылкой на сайт ФИФА.

Форвард оформил дубль и помог своей команде одержать волевую победу со счётом 2:1, обеспечив выход в 1/8 финала ЧМ-2026.

По словам капитана сборной Англии, эта встреча запомнится ему надолго.

"Какая сумасшедшая игра. То, как мы смогли отыграться, невероятно радует и заставляет меня гордиться командой, гордиться ребятами. Это была сложная игра, и лично для меня это одна из моих любимых игр в футболке сборной Англии. Забить два гола и помочь команде одержать победу - это, конечно, волшебное чувство", - заявил Кейн.

Также форвард подчеркнул, что всегда старается быть примером для партнеров и постоянно работать над собой.

"Я стараюсь быть лучшей версией себя. Подавать пример - одна из моих главных черт и девиз, которым я стараюсь руководствоваться", - добавил футболист.

Напомним, что за выход в четвертьфинал Англия сыграет с Мексикой, которая выбила Эквадор. Матч 1/8 финала ЧМ-2026 пройдет в Мехико (Мексика) 6 июля.

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